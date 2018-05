La satisfacción de revivir el pasado

El taller Records de Tota una Vida, una actividad de la programación Activat +60, es una propuesta de estimulación cognitiva para ayudar a las personas mayores a recordar, de forma natural, experiencias pretéritas. La finalidad es "estimular su capacidad de autorreconocimiento", contribuir a mantener su identidad, a que rememore su vida. El taller induce a los participantes a ejercitar su memoria emocional "y propiciar sus recuerdos personales positivos". No sólo pretende estimular el recuerdo biográfico, la llamada memoria episódica, sino también potenciar "el relato de acontecimientos de sus vidas, sus anécdotas y momentos significativos, para conseguir el placer o la satisfacción de revivir esos recuerdos", apunta la Associació El Llibre de la Vida. Su secretario, Santi Rius, condujo ayer el acto en Can Palet y adelantó que la asociación tiene la intención de editar el año que viene dos libros más de similar factura. El de Can Palet ha contado con la subvención del Ayuntamiento.