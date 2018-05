Las universidades catalanas crean el primer Centro de Investigación en Ciberseguridad

Seis universidades catalanas han integrado sus grupos de investigación en tecnologías de seguridad y privacidad de la información para crear el primer Centro de Investigación en Ciberseguridad de Cataluña (CYBERCAT), que se ha presentado hoy en el Institut d'Estudis Catalans de Barcelona.

El CYBERCAT ha sido impulsado por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la Universitat Rovira i Virgili (URV), que lo coordina.

El centro, que agrupa a un centenar de investigadores procedentes de todos los grupos que investigan en seguridad y privacidad, quiere convertirse en referencia nacional e internacional.

En rueda de prensa, el coordinador de la URV, Josep Domingo-Ferrer, acompañado de los responsables del resto de universidades, ha subrayado que "era natural" la creación del CYBERCAT teniendo en cuenta el número de investigadores catalanes que ya trabajaban en la materia desde hacía años.

"En Cataluña no había ningún centro de referencia en ciberseguridad, mientras que alrededor del mundo se están constituyendo; además, aquí hay grupos que estamos trabajando en la seguridad informática desde hace más de 20 años", ha defendido Domingo, que cree que el centro les permitirá hacerse "más visibles mediática e internacionalmente" y también en las administraciones.

Los investigadores han recordado que la ciberseguridad es ahora una de las prioridades de la sociedad, ya que en los últimos años los ataques informáticos y los robos de datos personales crecen día a día y las empresas son conscientes de que la seguridad marca su reputación.

"La ciberseguridad no es solo importante para los informáticos, sino también para la vida económica, la sanidad, la movilidad e incluso la democracia, ya que se ha visto que podía influir en las elecciones a partir de ataques informáticos", ha detallado Domingo en relación a los comicios estadounidenses.

Según ha explicado el investigador, el CYBERCAT trabajará en proyectos conjuntos e incidirá especialmente en la formación de especialistas en seguridad, dado que no hay suficientes titulados y expertos en este momento para suplir la demanda laboral del sector.

"Esto implica que nos tendremos que asociar para crear programas de máster y de doctorado conjuntos e incluso ayudarnos en los grados, porque hay poca gente con experiencia para formar toda la gente necesaria para que el mundo siga funcionando de la forma que queremos", ha recalcado el responsable de la URV.

Ahora mismo, el CYBERCAT está trabajando con marcas como SEAT y Volkswagen para investigar la ciberseguridad en los coches, que Domingo ha descrito como "ordenadores con ruedas con pocas posibilidades de actualización" y que ha asegurado que "deben ser seguros desde el principio".

Además, también asesoran a empresas de tecnología como Huawei, con el objetivo de "hacer compatible la seguridad con la privacidad de los usuarios".

Entre las líneas de actuación también destacan proyectos de ciudades inteligentes, vinculados a la movilidad de tráfico y con participación ciudadana, así como trabajos en criptografía y anonimatización de datos para crear tecnologías que cumplan los nuevos requisitos del Reglamento Europeo de Protección de Datos, que entrará en vigor a finales de mayo.

Con la creación de este centro pionero en Cataluña, que según Domingo "ha llegado tarde", los investigadores catalanes esperan convertirse en un interlocutor para recibir información y estar el día de lo que pasa en seguridad en el mundo.

EL CYBERCAT ha extendido la mano al próximo gobierno que se forme en Cataluña para poder trabajar conjuntamente y asesorar a la administración en materia de ciberseguridad.