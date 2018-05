"La pensión no es una limosna"

Las protestas para lograr unas pensiones dignas siguen más activas que nunca. Un millar de personas se volvió a manifestar el sábado por la mañana por el Centre de Terrassa en defensa del sistema público de unas pensiones que garanticen no sólo el presente sino también el futuro.

La marcha, encabezada por una pancarta del Moviment per les Pensiones Dignes (MPD) con el lema "Exigim unes pensiones dignes", partió del Mercat de la Independencia y recorrió la Rambla d'Ègara, Portal de Sant Roc y la calle Unió para finalizar en el Raval. Allí, frente al Ayuntamiento, se hizo lectura del manifiesto reivindicativo y se dio voz a los participantes que lo deseaban, algunos llegados de Sabadell y Manresa.

Durante la manifestación se corearon diversos lemas como "Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden" y "Si esto no se apaña, caña, caña, caña y sino se arregla, guerra, guerra, guerra" y se visibilizaron pancartas de Iaioflautes, de la comisión de parados de más de 50 años, de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa (FAVT) y de los sindicatos CCOO y UGT, así como enseñas feministas y catalanas. No estuvo esta vez Marea Pensionista, movimiento que en Terrassa ha decidido abandonar la plataforma del MPD.

Satisfacción

La del sábado fue la segunda convocada por el MPD en la ciudad. La primera tuvo lugar el 22 de febrero y movilizó a unas tres mil personas, una cifra de participación en la calle que fue un éxito. Este segundo llamamiento no fue tan masivo pero la organización consideró que se podía valorar de modo muy satisfactorio. "No sé si somos mil o algo más o menos pero lo cierto que somos muchos y que hemos conseguido llenar la Rambla, desde el Mercat de la Independència, hasta el Portal de Sant Roc. Y lo que es más importante es que hay mayores y también jóvenes", señaló Ramon Tuà, de la plataforma del MPD. Plácido Lordán, a su lado, se pronunció con el mismo entusiasmo. "Hay que seguir luchando y reivindicando la mejora de las pensiones y del sistema público. Gobierne quien gobierne tiene que saber que las pensiones son un derecho y no una limosna porque hemos trabajado muchos años. Aquí nadie nos regala nada". Tuà y Lordán recordaron que el MPD seguirá manifestándose cada lunes en el Raval para concienciar a la ciudadanía y hará nuevas convocatorias de manifestaciones en la calle sí lo considera.

Por otra parte, en el acto del sábado se informó que este jueves habrá una mesa redonda sobre la renta garantizada ciudadana. Tendrá lugar a las siete de la tarde en el centro cívico Montserrat Roig.

PRÓXIMO ACTO

Tema: Renta garantizada

Día y hora: Jueves, 19 horas

Lugar: Centro cívico Montserrat Roig (avenida Barcelona)

Ponentes: Diosdado Toledano, de la comisión promotora de la Renta Garantizada Ciudadana (RGC); Núria Lozano, abogada y miembro de la comisión promotora ILP-RGC e Isabel Marqués, Síndica de Greuges

Organiza: Colectivo de parados de más de 50 años