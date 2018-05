Cs reclama a la ACA que restituya los juegos del parque de Les Fonts

El grupo municipal de Ciutadans ha pedido a la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que restituya los juegos infantiles que ha retirado del espacio público conocido popularmente como "parque de la depuradora", en Les Fonts. La institución, titular de la Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR), retiró los elementos hace unas semanas porque incumplían la normativa y ahora la restitución estaría en manos del Ayuntamiento de Terrassa, a quien el ACA reclama hace tiempo que asuma el mantenimiento del espacio.

Ciutadans cree que el ACA ha decidido "unilateralmente, con nocturnidad y de espaldas a los habitantes de Les Fonts", la retirada de los juegos y le pide a la agencia que "no ignore sus compromisos u restituya sin excusas el parque infantil de la depuradora de Les Fonts", en palabras del concejal naranja David Aguinaga.

El Ayuntamiento ha afirmado que la reposición no se llevará a cabo este año, puesto que no hay partida en los presupuestos, y ha anunciado que llevará el tema a debate a la comisión Sant Quirze-Terrassa". C,s pide que el ACA asista a la reunión y al Ayuntamiento que "no se desentienda de esta situación".