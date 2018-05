¿Cómo valora el anuncio de disolución de ETA?

Este jueves, ETA hizo público un comunicado en el que confirma el final de su trayectoria y el desmantelamiento del conjunto de sus estructuras. "Es la secuencia lógica tras la decisión adoptada en 2011 de abandonar definitivamente la lucha armada. En adelante, el principal reto será construir un proceso como pueblo que tenga como ejes la acumulación de fuerzas, la activación popular y los acuerdos entre diferentes, tanto para abordar las consecuencias del conflicto como para abordar su raíz política e histórica. Materializar el derecho a decidir para lograr el reconocimiento nacional será clave. El independentismo de izquierdas trabajará para que ello conduzca a la constitución del Estado Vasco", dice la organización terrorista . "Esta última decisión la adoptamos para favorecer una nueva fase histórica. ETA surgió de este pueblo y ahora se disuelve en él", concluye "la declaración final" que ETA dirige al pueblo vasco y en la que anuncia el final de "su ciclo histórico y su función". Ayer se llevó a cabo un acto solemne en Cambo-les-Bains, en el País Vasco francés.

Pepita Fornons Nogués

Jubilada, 68 años

"Es un momento histórico. Está muy bien que ETA se haya disuelto finalmente aunque creo que el Gobierno español debería haberse implicado más. El fin de ETA podría haber sido de otra forma si los políticos hubieran estado a la altura. Supongo que ETA se ha dado cuenta que la violencia no lleva a ninguna parte y por eso han decidido disolver la organización. Yo estoy a favor del acercamiento de los presos."

Joan García Álvarez

Prejubilado, 63 años

"Es algo muy bueno para el país. Ha sido un proceso muy largo, hay mucha gente en prisión y mucha angustia en el País Vasco. Tenía que acabar por si solo. Me parece muy bien que la organización se haya disuelto ya a pesar que el Gobierno español no haya puesto ningún medio para hacerlo posible. El fin de ETA no debería haber sido de forma unilateral; tendría que haber sido un final pactado. No se trata de que salgan a la calle pero hay todo el tema del acercamiento de los presos que es un desaguisado. Los familiares no tienen ninguna culpa."

Tatiana Antonova

Administrativa, 38 años

"No me lo creo. Me cuesta mucho creerlo después de tantos años. Quizás ETA no está en su momento más fuerte y posiblemente este sea un paso para que les dejen un poco en paz y plantearse alguna cosa más en un futuro. No creo que sea el fin definitivo de ETA. Me encantaría que fuera cierto pero me cuesta creer que se disuelvan así, sin más. Yo no estoy a favor del acercamiento de los presos."

Àngel Gracià Monedero

Jubilado, 72 años

"Esta gente ha hecho mucho daño. Hay mucha gente perjudicada que ha sufrido mucho. Cuando te matan a un familiar te acuerdas siempre. Los presos etarras tienen que cumplir la condena hasta el final. Aun así, es positivo que la organización se disuelva definitivamente. Creo que ha hecho falta mucho trabajo para poder llegar hasta aquí. Ahora podremos vivir un poco más tranquilos."

Jordi Varderi Rosales

Sin empleo, 64 años

"Me parece muy bien aunque me hubiese gustado que en el comunicado final hubieran hecho mención a las víctimas y al daño causado. Supongo que no se arrepienten. A lo mejor han decidido que ahora era el momento de su fin porque cada vez hay más gente en prisión o porque han visto que hay otra manera de luchar en pro de la independencia. Yo sí estoy a favor del acercamiento de los presos. Los que sufren más son los familiares, que no tienen nada que ver."

María José Muñoz González

Sin empleo, 56 años

"Favorablemente. Ya tocaba. Supongo que no se arrepienten del daño causado. Lo hicieron porqué creían en ello y por eso no han pedido perdón ahora. Aún así, está bien que hayan decidido desmantelar todas sus estructuras. Ahora se está discutiendo sobre el acercamiento de los presos. Yo estoy a favor. Los familiares tienen derecho a tenerlos cerca."

Anna Calvo Rodríguez

Estudiante, 22 años

"Hace años que tendría que haber pasado. El alto al fuego fue una buena noticia pero la disolución final aún más. Por fin se acabó la tortura de tener el miedo a que ETA volviera a hacer las barbaridades que hizo. Creo que se han dado cuenta que con la violencia no se llega a ninguna parte."

Mercè González González

Ama de casa, 64 años

"Por un lado, lo valoro muy positivamente porque es algo que deseábamos desde hace mucho tiempo. Por otro lado, me parece demasiado fácil. Se ha hecho mucho daño y no podemos aceptar este comunicado y olvidarnos de ello. Supongo que ETA ha decidido desmantelar ahora todas sus estructuras porque la masa de gente que los apoyaba ha ido disminuyendo y se han visto acorralados."

Mariona Pascual Perea

Pizzera, 26 años

"Son unos sinvergüenza. ¿Ahora se dan cuenta de todo el daño que han hecho? Creo que el final de ETA hubiera tenido que ser de otra forma. Aún así, es positivo que hayan anunciado su fin."

Gunther Herzog

Profesor de idiomas, 56 años

"Es un avance fantástico para todo el mundo. Ahora habrá más tranquilidad. Es una pena que haya tardado tanto tiempo en darse cuenta que no iban por el buen camino. Yo sí estoy a favor del acercamiento de los presos."

Maribel de la Torre Monterosa

Pensionista, 48 años

"Cuando empezaron los rumores parecía algo positivo, parecía que tendríamos un problema menos, pero creo que han hecho un poco el paripé. Parece que hay víctimas de primera y de segunda. Es un paso hacía adelante pero no el paso que yo esperaba. Yo esperaba que fuera un final sincero. Creo que lo que hace ETA es solo un cambio de estrategia. Continuarán con sus ideas pero de otra forma, por otras vías."

Salvador Trulls Chamagué

Arquitecto técnico, 51 años

"Valoro muy positivamente que la organización haga este paso, asuma que los tiempos cambian, que la violencia no es efectiva y que con el diálogo se pueden conseguir las cosas. Creo que todo el proceso se ha llevado mucho desde fuera. No hay que olvidar a las víctimas ni perdonar a la gente que ha matado pero el Gobierno español debería haber puesto más de su parte en este proceso. El final de ETA debería haber sido de otra forma, con la buena fe de todas las partes."