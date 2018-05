El protocolo contra agresiones sexuales no estará en Festa Major

El protocolo contra agresiones sexuales no estará en Festa Major Nebridi Aróztegui

El protocolo contra las agresiones sexuales no estará listo para la Festa Major de 2018. La concejalía de Políticas de Género afirma que no ha habido "tiempo ni recursos" para poner en marcha el mecanismo este verano, en el que anuncia medidas extraordinarias para prevenir el acoso sexista en las fiestas populares. Gracia García, titular de la cartera, asegura que su departamento espera recibir apoyo de la Diputació para redactar el protocolo, que espera tener listo "en 2019, aunque la intención es que sea muchísimo antes".

El grupo municipal Terrassa en Comú hizo público ayer un comunicado en el que denunciaba que, a dos meses de la Festa Major, "se nos ha informado que no se realizará el protocolo aprobado". La formación recuerda que vivimos "un momento en el que se necesita una respuesta clara y contundente" de la administración frente "a las agresiones sexistas".

El pasado mes de febrero el pleno municipal aprobó dos propuestas del Casal de la Dona y de los colectivos feministas -La Guerrilla dels Cossos, Quart Creixent y Rudes Rebels- que comprometía a la elaboración de "un protocolo para la prevención y protección contra agresiones sexistas, actitudes machistas y LGTBIfóbicas" y la realización de campañas informativas en fiestas mayores y actividades de gran afluencia, con el objetivo de que se aplicaran "a partir de la Festa Major de 2018". Las mociones, que incluían la instalación de puntos de prevención y la formación de sanitarios, policía, maestros y trabajadores sociales con perspectiva de género, contaron con el apoyo de la mayoría del pleno municipal.

"Una vez más el equipo de gobierno muestra su incapacidad para llevar a cabo propuestas aprobadas en el pleno", denunciaba ayer TeC.

La concejal Gracia García ha negado rotundamente que el protocolo haya sido descartado. La política explica que "no ha habido tiempo material para tenerlo listo para Festa Major", ni recursos en su departamento, que "trabaja en la redacción de los protocolos de duelo y de mutilación genital, en la re-

visión del reglamento de igualdad para incorporar la perspectiva de género y LGTBI, en la campaña de Festa Major y en el ajuste del presupuesto de 2018 con perspectiva de género. Tenemos bajas en el equipo y ha sido imposible", insiste Gracia.

En abril, Políticas de Género pidió apoyo técnico a la Diputació de Barcelona y este mes espera respuesta. Eso permitiría tener listo el protocolo "en 2019, pero la intención es que sea muchísimo antes".

De momento àrea que dirige García, con las concejalías de Cultura y Juventud, han acordado novedades para esta Festa Major. En el Jove se instalará una carpa con expertos en acoso, los vasos llevarán lemas anti-violencia y "repartiremos el decálogo de 2017 en todos los actos de Festa Major. No habrá protocolo, pero vamos a actuar en la prevención, no pueden decir que no hacemos nada".