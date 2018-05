Josep Rull y Lluís Puig, candidatos en la distancia a "Capgròs de l'Any"

El Casinet de l'Espardenya, la Coordinadora de Grups de Cultura Popular i Tradicional Catalana y la Associació Nans i Capgrossos de Terrassa dieron a conocer ayer a los candidatos de la próxima edición de Capgròs de l'Any, que se oficializarán durante la Festa dels Capdidats 2018 que se celebrará el próximo 2 de junio, a partir de las 6.30 de la tarde en la Plaça Vella de Terrassa.

Algunos de los aspirantes a Capgròs de l'Any están este año muy relacionados con la actual situación política, como es el caso de los exconsellers egarenses Lluís Puig y Josep Rull. El primero está ahora en Bélgica, y el segundo preso en la cárcel de Estremera. En principio, ninguno de los dos podrá estar defendiendo capdidatura ante los terrassenses el día de la Festa dels Capdidats, aunque sí podrán ser votados ese día presencialmente tal como ocurrirá con el resto, "en función de sus calidades y sus méritos."

Los periodistas Oriol Carreras y Mariona Tomàs harán de maestros de ceremonias de la fiesta, donde participarán algunos de los grupos de cultura popular de la ciudad haciendo una breve actuación. Después de la presentación y de que cada capdidat haya defendido su capdidatura, los grupos de cultura popular llevarán a cabo una gran actuación simultánea.

La lista de capdidats propuestos para el 2018 incluye la presencia de Amaia del Kasalet (activista social y miembro del Kasalet), Joan Saez (maestro pastelero y chocolatero, ganador en 2011 el premio al Mejor croissant artesano de mantequilla de España), Margarida Fabregat (la actriz amateur más veterana de la ciudad, que desde los 15 años se sube a los escenarios), Miki Romagosa (reportero deportivo de Canal Terrassa y la Radio Municipal de Terrassa, un gran conocedor del deporte local), Montserrat Solé (pianista y el alma musical de las concentraciones que se hacen cada día al Raval de Montserrat para pedir la libertad de los presos políticos), Ramon Figueras (trompetista y miembro del grupo Doctor Prats, con el que ha protagonizado giras internacionales), Rat Soriano (artista plástica y educadora de proyectos de arte diseñados para implantar en las escuelas), Sílvia Soto (empresaria apasionada de la cocina y la comunicación, autora desde 2008 del blog Cuinetes con el sobrenombre de Nuni Cuinetes), Xavi Casas (bombero, alma en Terrassa de la campaña "Els Bombers t'acompanyen a donar sang" y miembro de la entidad cultural Lo Porronet) y los citados Lluís Puig (a quien describen como "hombre de cultura y paz en el exilio) y Josep Rull (hombre de paz encarcelado).

El 155

La lista no ha podido ser de trece capdidats ante la renuncia de última hora de una de las personas escogidas, aunque sí se cierra con el imaginario Sr. 155 ("siniestro y 'malvingut'. No hay que decir nada más, no fuera caso que nos censuren", señalan los organizadores del premio).

El periodo de votaciones, ya abierto, se desarrollará hasta el día 2 de junio a las 23.59 horas, enviando un solo correo por persona con el nombre del capdidat escogido.

VOTACIONES

ncasinetdelespardenya @gmail.com