Jornada sobre el autismo hoy en la plaza del Progrés

La plaza del Progrés acoge hoy la II Jornada Solidària per l'Autisme, organizada por el Centre d'Atenció Especialitzada Can Pau y el Centre de Lleure Tu Tries. La iniciativa arrancará a las 10,30 de la mañana y programa distintas actividades hasta las 6 de la tarde. A primera hora se ofrecerá un desayuno, para seguir con un programa de talleres y actuaciones musicales. A mediodía se organiza una botifarrada popular y por la tarde exhibiciones de baile y un circuito infantil .