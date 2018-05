Estreno de Qollunaka en la Maria Plans

Qollunaka Grup de Teatre estrena hoy su nueva propuesta teatral: "Qui té por de Virginia Woolf?", de Edward Albee, dirigida por Eduard Garcia y Ester Batlló. La obra está interpretada per Ester Batlló, Josep Manel Martínez "Kazo", Sergi Guillemot, Iris Sànchez y Marina Corbella, y se podrá ver en la Sala Maria Plans de Terrassa hoy en dos sesiones, a las seis de la tarde y a las 9.30 de la noche, y mañana a las seis de la tarde. El precio de las entradas es de 10 euros. "Qui té por de Virginia Woolf?" es una obra de teatro escrita por Edward Albee en 1962, y se convirtió en una ácida crítica del llamado "American Way of Life", estilo de vida americano planteado como paradigma de progreso y de modelo de sociedad. Con esta obra, la compañía inicia una nueva gira catalana.