The Adams Family, mañana en el Legends

The Adams Family es el grupo que mañana, a las 11.30 de la noche, actúa en la sala Legends. The Adams Family se presenta como "una de las bandas más emocionantes en vivo en la escena actual de la música pop rock", y se dedica a ofrecer un tributo a Bryan Adams. El grupo cuenta con la participación de los músicos David Portero (guitarra y voz), Edu Zafra (batería) y Dani Ortín (bajo) Juntos presentarán temas del nuevo álbum "Ultimate." El precio es de diez euros.