Nueva manifestación local de pensionistas y jubilados

Los pensionista y jubilados siguen con su lucha para mejorar las pensiones. El Moviment per les Pensions Dignes (MPD) ha convocado una manifestación para este sábado, a las once, en Terrassa, con el lema "Per les pensions d'avui, per les pensions de demà". El punto de encuentro será frente al Mercat de la Independència, en la Rambla, y seguirá por la Rambla, calle Major, calle Unió y finalizará en el Raval, frente al Ayuntamiento, donde se leerá el manifiesto reivindicativo.

Esta es la segunda manifestación en clave local que se organiza en la ciudad. La primera fue en febrero y se enmarcó en una convocatoria general que tuvo lugar en otras ciudades, como Barcelona y Madrid. Aquí en Terrassa salieron unas tres mil personas, un número pues muy importante y que demostró la sensibilidad y el apoyo que hay en el colectivo. Este sábado, que será 5 de mayo, también hay convocatoria de Marea Pensionista. Esta plataforma organizado su quinta asamblea, a las cinco de la tarde, en Barcelona, en el recinto deportivo municipal de Vall d' Hebron. Marea Pensionista en Terrassa acudirá pero no lo hará a la manifestación que hay en la ciudad por la mañana porque acaba de abandonar el Moviment per les Pensions Dignes por estimar que está un tanto sindicalizado, según dijo ayer Manuel Tórtola, de Marea.

Con los diversos actos, colectivos y entidades quieren demostrar que siguen activos en su lista de peticiones. Reiteran su crítica contra la subida del 0,25 por ciento de las pensiones aplicado los últimos años y tampoco no están de acuerdo con la subida del 1,6 por ciento para este año, fruto del acuerdo del Gobierno del PP y del PNV. La misma Marea Pensionista ha calificado de "parche" este acuerdo.

Los pensionistas reclaman que se revalorice sus cuantías y que se devuelva la cantidad perdida según el coste de la vida en los últimos años. Asimismo piden una cuantía digna, que pasaría por unos mil euros al mes, para todos los jubilados y pensionistas. También reivindican mejorar las pensiones de las personas viudas.