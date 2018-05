Campaña para erradicar las malas hierbas en aceras y alcorques

La proliferación vegetal en los aledaños de los árboles y en las aceras ha motivado una intervención municipal de limpieza. Una más. Hace unas semanas, el Ayuntamiento emprendió una campaña de eliminación de malas hierbas que acabará en verano y que batirá prácticamente toda la ciudad, de Norte a Sur. Ha dividido en tres zonas la ciudad para ese cometido erradicador. Los efectos de esta iniciativa se han dejado notar ya en aceras de Sant Pere Nord, por ejemplo. Vecinos de la calle del Doctor Calsina fueron testigos de la operación de limpieza que arrancó hierbajos en la acera de esa vía.

La normativa europea prohíbe el tratamiento químico de las especies vegetales urbanas por el riesgo para las personas, directriz comunitaria que obliga a eliminar la vegetación indeseada con desbrozadoras, de manera manual. Por eso, dice el Ayuntamiento, es más difícil mantener libres de hierbas la vía pública durante mucho tiempo. Las malas hierbas, las plantas adventicias que se reproducen en lugares insospechados sin que nadie las plante, son muy invasivas y no es raro verlas en aceras, en calzadas o entre viviendas, en cualquier hendidura. Cuando se podía luchar contra esas plantas con herbicidas, en Terrassa se llevaba a cabo un tratamiento de erradicación dos veces al año. Como las acciones se ejecutan ahora con máquinas manipuladas por operarios, la campaña comienza en primavera y acaba a finales de verano. No es una cuestión sólo estética: los hierbajos que pueban alcorques de árboles y pavimentos influyen en la seguridad, sobre todo de peatones, pues llegan a levantar el suelo.

En los alcorques, los operarios cortan las plantas sin alterar el árbol. Por ello el Consistorio avisa de que es imposible la percepción absoluta de limpieza. Las hierbas, además, tardan poco en reaparecer, capaces como son de adaptarse a las nuevas circunstancias. Si durante la campaña se detecta un crecimiento importante, el Ayuntamiento incrementa el personal de las brigadas en las zonas afectadas.

LAS ZONAS DE NORTE A SUR

Zona 1. Está formada por Sant Pere Nord, Can Tusell, Sant Llorenç, Les Arenes-La Grípia-Can Montllor, Sant Pere, Antic Poble de Sant Pere, Centre, Can Palet, Ca n'Anglada, Cementiri Vell, Plaça Catalunya-Escola Industrial, Vallparadís y Egara

Zona 2. Integran Poble Nou-Zona Esportiva, Can Roca, Can Boada del Pi, Pla del Bon Aire, Torrent d'en Pere Parres, Ca n'Aurell, La Maurina, Roc Blanc, La Cogullada y Can Jofresa

Zona 3. En esta zona de actuación están los polígonos industriales de la Font de l'Espardenyera, Nord, Can Petit, La Grípia, Est, Montserrat, Santa Eulàlia, Santa Margarida y Can Parellada. Y los barrios de Montserrat, Can Parellada, Les Fonts, Segle XX, Can Gonteres, Can Palet de Vista Alegre, Els Caus y Els Pinetons