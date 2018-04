El millor regal per a la mare

Les que sempre hi són, les que poden amb tot€ les mares. Ja es diu, que "Mare només n´hi ha una". Qualsevol moment és bo per tenir un detall amb elles, però el Dia de la Mare és la data assenyalada al calendari per demostrar l´estima a les mares. Per dedicar tot un dia a les que mai fallen, les que ens van donar la vida. L´essència del dia de la mare no és estrictament comercial, ja que l´objectiu principal és l´agraïment cap a la figura de la mare, que és clau en la construcció de la persona. Per fer-ho, el més habitual és passar aquest dia amb les mares i tenir-hi un detall. Triar aquest detall pot ser una qüestió que en alguns casos, però per sort avui dia hi ha tot tipus de regals: des dels més tecnològics fins les experiències, passant pels més clàssics: les flors i les joies i la roba per la primavera.

Perquè ho celebrem?

La celebració del Dia de la Mare va molt lligada a la religió, ja que aquestes celebracions es feien en honor a la Verge Maria. El punt d´inflexió per fer oficial aquesta celebració va de la mà de dues activistes nord-americanes. La primera és Julia Ward Howe, defensora dels drets de les dones que va escriure el poema Proclama el Dia de les Mares. Howe també va reunir mares que havien perdut els seus fills a la guerra en una manifestació pacífica per reivindicar el seu dia, però tot i fer-se ressò, no van aconseguir instaurar la data. Agafant la base d´aquest clam, Anna Reeves Jarvis, va impulsar una campanya a nivell nacional que va aconseguir que l´any 1914 el Congrés dels Estats Units convertís el Dia de la Mare en una celebració oficial. Aquest fet va impulsar el canvi de data a Espanya, on fins llavors es celebrava cada 8 de desembre, coincidint amb el dia de la Immaculada Concepció. Avui dia, la celebració té lloc arreu del món.

Un obsequi per a cada mare

Per què ho celebrem al maig? Seguint la base cristiana, es tracta del mes de la Verge Maria i a més és el moment de l´any en que tot floreix i es renova, tot torna a néixer, conceptes molt relacionats tradicionalment amb la maternitat. Trobar el millor regal per la mare no sempre és fàcil. Les flors, les joies, els perfums i els packs de bellesa segueixen sent l´aposta més segura i els regals més venuts. Però una fórmula que cada cop té més èxit és personalitzar els regals: tasses, polseres i collarets, samarretes€ Qualsevol objecte corrent es pot convertir en el regal més especial si el personalitzem amb una fotografia i un missatge cap a la nostra mare. Per a les més modernes, els regals més venuts recentment han estat els ebooks i els rellotges digitals. N´hi ha que prefereixen regalar experiències: massatges, rutes gastronòmiques fins i tot esports d´aventura, per a les més atrevides. Més enllà del regal, el més important és dedicar una estona a les mares.