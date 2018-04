El cacau, beneficiós per a la salut

El cacau és un producte que ha format part de l´alimentació de l´ésser humà des de fa segles. Es tracta d´un dels aliments amb una capacitat antioxidant més elevada, cosa que resulta beneficiosa per a la salut. Per aquest motiu, experts en nutrició l´han inclòs a la primera piràmide de la dieta mediterrània específicament enfocada per a nens i joves. Aquesta va presentar-se al dotzè Congrés de la Dieta Mediterrània, que va tenir lloc el dies 18 i 19 d´abril a Barcelona, en el marc de la celebració de la fira Alimentaria.

"El cacau natural s´inclou dins de la categoria de nous aliments d´aquesta priràmide", va explicar el doctor Ramon Estruch, president de l´esmentat congrés.

Propietats

La capacitat antioxidant del cacau es deu al seu alt contingut en un grup de substàncies químiques anomenades polifenols. El cacau en té entre 10 i 50 mil·ligrams per gram. A més, sembla que menjar aquest aliment també resulta positiu per a la ment. "Prendre cacau natural durant la infantesa ajuda a prevenir problemes neurològics que podrien aparèixer a l´edat adulta gràcies als polifenols –assenyala el doctor Estruch–. A més, menjar cacau té uns beneficis immediats des del punt de vista del rendiment cognitiu".

Un tipus concret de polifenols, els flavanols, són els responsables d´aquest benefici. "Els flavanols dilaten les artèries i augmenten la quantitat de sang que arriba al cervell, de forma que creix el rendiment cognitiu demanera immediata", diu el doctor. En aquest sentit, un estudi ha dut a terme per la Universitat de L´Aquila, a Itàlia, va indicar que aquelles persones que mengen cacau natural cada dia demostren una capacitat d´atenció més gran i processen la informació més ràpid que aquelles que no tenen aquest hàbit alimentari.

Un altre treball de la South Austrialia University va indicar que consumir cacau un cop per setmana millora la concentració, i la memòria a curt i llarg termini.