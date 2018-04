Sigue la polémica por votar los conciertos de Festa Major

La CUP ha sabido a través de un correo electrónico la negativa de la concejalía de Cultura a dar cumplimiento a su propio anuncio, efectuado en mayor de 2017, en el sentido de poner en marcha una prueba piloto para votar uno de los conciertos de Festa Major de 2018. Concretamente, el del sábado por la noche en el Parc dels Catalans.

El motivo expresado por Cultura, según explica la CUP, es que "ahora mismo es imposible llevar a cabo la prueba piloto por falta de tiempo debido a que perdimos casi tres semanas en tener una respuesta". La CUP dice que no comparte el argumento que da el Ayuntamiento, en tanto que recuerda que el tema de votar los conciertos de Festa Major hace once meses cuando estaba el concejal de Cultura, Jordi Flores.

Para la CUP, el equipo de gobierno municipal no ha hecho los deberes en este tema y quiere dejar constancia, además, que ha insistido sobre este asunto de forma reiterada, "hasta catorce veces", indica. Es, por este motivo, que la formación, niega tener la culpa de que se haya frenado este asunto tal como entiende que insinúan desde la concejalía de Cultura. Para la CUP, "todo este proceso ha sido un sin sentido general. Si no querían hacer esta prueba piloto de abrir la votación para los conciertos de Festa Major, tenían la mayoría política para rechazarla". Asimismo critican que "si no se hubiera efectuado el anuncio, el tema hubiera quedado en nada pero cómo se hizo y no se da cumplimiento, sólo ha generado alargar la polémica".