¿Qué opina de la sentencia del caso de "La Manada"?

La Audiencia de Navarra condenó este jueves al grupo de cinco jóvenes sevillanos conocidos como "La Manada" a 9 años de prisión. Se les impone también una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima por 15 años, y se les obliga a indemnizarle con 50.000 euros. El tribunal los condena por abusos sexuales y no por agresión sexual, delitos que se diferencian por el uso de la violencia y la intimidación. También los absuelve de los delitos contra la intimidad y robo con intimidación de los cuales habían estado acusados. Los condenados afrontaban una petición de pena de más de 20 años de prisión, hecha por la fiscalía y la acusación particular, por violar en grupo a una chica de 18 años en los Sanfermines de 2016. Tras conocerse la sentencia, se sucedieron un sinfín de reacciones contrarias a la decisión judicial. Los colectivos y entidades feministas de Terrassa se sumaron a la corriente de movilizaciones para constatar el malestar por la sentencia de la Audiencia de Navarra. Como en otras muchas ciudades se organizó una concentración.

Sergio Baños Fernández

Comercial, 34 años

"Es una vergüenza. Que se haya considerado que fue un abuso sexual y no una violación es denigrante para la víctima y para el resto de personas. Es normal que haya habido tantas muestras de rechazo en las redes sociales y en la calle. Sentencias como esta lo único que provocan es que la gente se manifieste. Cada día da más pena todo. Ahora algunos piden una modificación del Código Penal. Creo que llega tarde. Siempre se hacen las cosas tarde. Pasa con todo. Con los violadores, los asesinos... Siempre vamos un paso por detrás."

Salvador Trulls Chamagué

Arquitecto técnico, 49 años

"Es una vergüenza. La gente de las cúpulas se lo tendrían que hacer mirar. Esto ha sido la gota que ha colmado el vaso. Si tanta gente se está quejando es por algo. Hay un rechazo generalizado y los de arriba tendrían que analizar la situación, ver como está estructurado y dónde se está fallando. Me parece fantástico que algunos quieran modificar el Código Penal pero no deberíamos de haber llegado hasta aquí."

Jesús Vicente Pérez

Estudiante, 33 años

"Es una locura. La gente ha salido a la calle por esto, porqué cuesta de entender. Creo que las pruebas son evidentes. Si tuviera que decidir yo, les hubiera impuesto más años de prisión. Me da vergüenza esta sentencia. Es perfectamente lógico que la gente está mostrando su rechazo en redes sociales y también saliendo a la calle a protestar. Creo que nadie puede quedar contento con esta sentencia. El Código Penal necesita una revisión."

Magdalena Real Llibre

Auxiliar administrativa, 35 años

"Es una vergüenza. Parece mentira que la acorralaran, le hicieran lo que quisieron sin que ella pudiera defenderse y que ahora digan que no fue una violación. Se está viendo que la justicia no funciona como tendría que hacerlo y no sólo en este caso sino a muchos niveles. Si seguimos así, no estaremos nunca seguros. Tenemos que hacer sentir nuestra voz."

Sergi Llovera Font

Artesano, 45 años

"Es bastante vergonzoso que la justicia haya considerado que fue un abuso y no una agresión. Además, uno de los jueces quería absolverlos a todos. Creo que ha habido poco rechazo a la sentencia. Creo que deberíamos ser todos más contundentes con estas cosas."

Antonio García Gutiérrez

Jubilado, 70 años

"Es una barbaridad. Estos chicos deberían pasar muchos más años en la cárcel. No se cómo calificar lo qué hicieron. Son unos sinvergüenzas, unos criminales sexuales. Tendríamos que salir todos a la calle. Parece que la ley no es igual para todos. Espero que el recurso llegue a buen puerto."

Enric León Lara

Administrativo, 49 años

"Es vergonzoso. No hay derecho. Las leyes de este país tienen que reformarse. Deberíamos tener una legislación más dura con casos como este. No hay derecho que un juez diga que no ha habido agresión sexual cuando la chica fue violada. La gran cantidad de muestras de rechazo que ha habido debería servir para que el gobierno de turno sé dé cuenta que hay que reformar el Código Penal. En este país hay delitos que salen muy baratos."

Eva Fernández Grau

Sin empleo, 53 años

"Me da mucha rabia. Estamos en un país machista. Parece que las mujeres siempre tengamos la culpa. Estoy muy indignada. Me parece fantástico que las redes sociales se hayan llenado de muestras de rechazo a la sentencia y que mucha gente haya salido a la calle. Estas cosas no pueden consentirse. Ya va siendo hora que se modifique el Código Penal."

Arnau Gallego Arcusa

Estudiante, 27 años

"Creo que nueve años de prisión es una sentencia muy insuficiente. Creo que es una muestra del mal funcionamiento judicial del Estado español. El Ayuntamiento de Barcelona ha pedido modificar el supuesto de abuso sexual del Código Penal, algo que creo necesario. Las muestras de apoyo a la víctima son necesarias pero deberíamos centrar la atención en la reeducación de los causantes de la violación y no tanto en la víctima. Quienes se tienen que sentir observados son ellos."

Conxa Paños Expósito

Artesana, 54 años

"Me parece una vergüenza. Creo que es un caso flagrante de violación. Hay que hacer un acto de repulsa muy grande. Hay que modificar el Código Penal. Vamos muy atrasados en muchos aspectos."

Joan Cano Ortiz

Jubilado, 53 años

"Es una vergüenza. Es vergonzoso que se trate a las mujeres cómo se las está tratando. Tengo la impresión que cuando algún ente público como la policía está involucrado, la sentencias son a la baja. No entiendo que a día de hoy tengamos jueces que actúen cómo lo están haciendo. Me parece correcto que haya habido tantas muestras de apoyo a la víctima tanto en las redes sociales como en la calle. Tendría que haber muchas más movilizaciones."

Soraya Torres Ávalos

Maestra, 35 años

"Creo que es escasa. Yo pienso que fue una violación y que en consecuencia, la pena de prisión tendría que ser más elevada. Abusaron de esta chica y la violaron. Si te opones, te pueden llegar a matar y si no, eres culpable por no haberte opuesto. Estoy súper de acuerdo con todas la mujeres que están saliendo a la calle para denunciar que estamos súper indefensas."