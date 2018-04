Alarma por un enjambre de abejas en un parque infantil de Can Jofresa 

Los bomberos han sido alertados en la última semana de no menos de media docena de enjambres de abejas que se habían posado en los sitios más insospechados. El jueves por la tarde recibieron un aviso sobre una colonia de abejas se había alojado en la rama de un árbol en un parque infantil. Ocurrió en la avenida de Can Jofresa y la alerta la dio a la Policía Municipal un responsable de una escuela. La presencia de los insectos podía ser peligrosa. Los agentes de la Policía Municipal que acudieron a la zona pidieron la intervención de un apicultor para retirar el enjambre. El cuerpo local contactó con los bomberos y acabó acordonando el sector afectado a la espera de la acción de un apicultor, que debía intervenir en horario nocturno. El miércoles otra colonia de abejas asustó al vecindario de una zona de Ca n'Aurell. Se había instalado en el patio de un local en la calle de Watt. El sábado y el domingo se registraron incidencias similares en Can Gonteres, Can Petit, la calle de la Ancianitat y el Pla del Bon Aire. Y ayer, a las dos de la tarde, el servicio de bomberos supo de un enjambre posado en un árbol en la calle Ample.