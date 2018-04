Deflagración de gas butano en una vivienda 

La avería de una espita fue la causa, al parecer, de una deflagración de gas butano que tuvo lugar el miércoles por la noche en una vivienda de Guadiana. Los bomberos conocieron el incidente a las once de la noche y desplazaron a la zona a una dotación, que desactivó la instalación. La deflagración no ocasionó heridos. Los daños materiales no fueron significativos.