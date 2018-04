Presentación del disco The Perfect Fool

The Perfect Fool, proyecto del músico egarense Albert Alegre, protagonizó el domingo la presentación de su nuevo disco, el primero que graba después de varios años de silencio: "Not everybody loves cheesecake."(Temps Records). En este trabajo, un disco doble que interpretó en directo al frente de su banda, el músico muestra su cara más revolucionaria, con temas creados en los últimos cinco años.