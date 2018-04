Un coche derriba la valla de un colegio e irrumpe en el patio

Un vehículo irrumpió el sábado por la tarde en el patio de un colegio, en la calle de la Forja, en Can Roca. Según la información recogida por la Policía Municipal, el conductor no detuvo el coche en un ceda el paso y prosiguió su trayectoria en línea recta. Se salió de la vía y se estrelló contra la valla del recinto. Cuando llegó una dotación policial, el turismo estaba dentro del patio de la escuela. El conductor no se encontraba ebrio. La prueba de alcoholemia dio un resultado negativo. Tampoco resultó herido.