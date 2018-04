En mi casa disfrutamos de un clima especial, yo diría que hasta mágico. Aunque en la calle llueve y hace frío, dentro siempre estamos a veinte grados. Según me han dicho mis padres, lo de que no llueva tiene que ver con que la csa tiene paredes y techos y lo de que haga calor, con la calefacción.

Tengo solo seis años y ya me están jodiendo la magia de la vida.

Mi padre es capaz de hacer de todo. Hoy casi se acaba el abecedario eructando sin apenas respirar. Y es muy bueno haciendo dibujitos de orina junto a la baza. A mi madre no le gustan las aficiones pictóricas de mi padre. Ella es más de beber hasta desmayarse.

mis papés son guays, hacen todo juntos: se gritan juntos, discuten juntos, se dicen palabrotas juntos. Me encanta mi familia. Mi hermano mayor me está abriendo los ojos a la dura realidad de la existencia: dice que soy medio tonto y que la vida está llena de moseria, soledad y sufrimiento. En su último cumpleaños (cumplía siete) montó un pollo descomunal. le trajeron un libro de Cjhiquito de la Calzada en vez del libro que había pedido. Al parecer, mis padres confundieron Shopenhauer con Gomenauer.

Por lo demás, me encanta ir al cole. Me pegan mucho, pero siempre con razón: cuando no me sé la lección por no saberla y cuando me la sé, por romper las expectativas de mis profesores. Todos dicenq ue soy un inútil y eso me gusta, porque me gustan las cosas inútiles, como la poseía, las cigüeñas y mariano Rajoy.

No sé que más contaros. Bueno, sí: un, dos tres, cuatro...

Vaya, os tengo que dejar. Mi padre me acaba de mandar a por chocolate. 10 gramos.