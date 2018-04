Yose Álvarez-Mesa vive en el pequeño pueblo asturiano costero de Arnao, tiene 60 años y escribe "desde siempre", como afirma ella misma. "Escribo porque no sabría hacer otra cosa, porque para mi la escritura es una necesidad, una terapia, una pasión", añade a modo de declaración de principios.

La autora de "Llueve sobre mojado" no esconde que su fuerte es la poesía -ha publicado algunos libros al respecto-, por lo que cuando escribe relatos suele utilizar una prosa poética. "La poesía es lo que mejor se me da, lo que más me gusta y lo que realmente me apasiona", señala la poetisa, quien en la edición pasada del certamen literario de El Diari quedó segunda en la modalidad de lengua castellana.

De hecho, aunque lleva escribiendo toda su vida, empezó a presentarse a concursos literarios en 2005 y desde entonces ha ganado más de 200 certámenes tanto dentro como fuera de España.

Además de la poesía, también se atreve con el relato corto y el cuento infantil. A la pregunta de cuáles son las temáticas de sus obras, Yose, que ha estudiado filología española de forma autodidacta, contesta que "los temas sociales, la intriga psicológica, el misterio y la introspección personal".

Realismo mágico

Yose es de la vieja escuela y a la hora de ponerse a escribir "todavía utilizo lápiz y papel", dice. Luego, cuando ya ha dado algo de forma a su criatura literaria, "me pongo en el ordenador a pasar lo que he escrito y a seguir trabajándolo". La escritora es muy prolífica -escribe a diario- y sus poesías, relatos y cuentos infantiles los elabora tanto en castellano como en asturiano. Ha escrito una única novela, aún inédita. Sus obras han sido premiadas en toda España, así como en países como Líbano, Argentina o EEUU. Su estilo, en palabras suyas, tiene algo de realismo mágico. No en vano, la literatura Sudamericana es su preferida.