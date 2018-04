PSC y TeC impulsan una comisión estratégica de ciudad

El alcalde de Terrassa Alfredo Vega y el portavoz de Terrassa en Comú, Xavi Matilla, anunciaron ayer la creación de una comisión de estrategia de ciudad que integrarán el gobierno y el primer partido de la oposición. El grupo de trabajo elaborará una diagnosis de la Terrassa post crisis y reflexionará sobre los temas clave para el futuro de la ciudad "desde una perspectiva de izquierdas". Lo hará en tres ámbitos: el social, en el que se abordarán aspectos de ciudadanía y derechos sociales; el territorial, que se centrará en ámbitos como la vivienda, el espacio publico, el medio ambiente y sentará las bases para la revisión del POUM; y el económico, donde se plantearán objetivos en materia de promoción económica, polígonos industriales y ocupación. La iniciativa no apuntala una alianza de izquierdas ni supone un gobierno en la sombra, afirman Vega y Matilla. "No sabemos qué pasará en 2019 -asegura el alcalde-, pero quien tenga la responsabilidad de gobernar contará con un trabajo que le será de utilidad". Matilla insistió en la voluntad "no excluyente" de la comisión, que se abrirá a las entidades y al resto de partidos en el futuro.