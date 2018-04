Especial Sant Jordi: el drac vist per il·lustradors terrassencs

Queden just dues setmanes per a la gran festa de Sant Jordi, que aquest any cau en dilluns. I a la nostra revista setmanal en català, el Gent DT, estem preparant un reportatge molt especial. Hem convidat diversos il·lustradors terrassencs a què ens mostrin com veuen ells el drac d'aquesta llegenda màgica i tan nostra. Amb ales o sense; amb dents o no; dolent i traient foc per la boca, o més dolç i subjectant una rosa vermella (de Sant Jordi, és clar) amb les seves mans reptilianes...

Els il·lustradors egarencs Marta Cabrol, Xavier Piñas, Marina Matilla, Kim Amate, Mercè Ortí i Anna Clariana, entre altres, ens ensenyaran molt aviat les seves creacions.

El reportatge sobre el drac de Sant Jordi vist per il·lustradors de la nostra ciutat sortirà publicat el dissabte, dia 21 d'abril.