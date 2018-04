"Do it yourself": una filosofia de vida

Do it yourself (DIY), patchwork, scrapbooking, handmade? Són conceptes que poden sonar estranys, però engloben de forma moderna la passió de molts petits i grans: les manualitats. Reinventar la teva roba, el teu menjador i fins i tot la teva oficina mai havia estat tant fàcil. Només és qüestió de fer-t´ho tu mateix, o com es diu avui dia: Do it yourself!

Els treballs manuals s´han associat tradicionalment als més menuts de la casa, tot i que cada cop son més els adults que s´hi interessen. De fet, la cultura DIY va aconseguir un gran impuls a través d´internet i el món dels blogs especialitzats, que han permès que moltes bloggers portin els treballs manuals més enllà del hobby i els hagin transformat en una sortida professional. Poc a poc el "fes-t´ho tu mateix" ha passat de ser l´art de fer creacions admirables i llunyanes a un reclam per fer a casa. En aquest sentit els blogs, les xarxes socials i programes com "Maestros de la costura" (TVE) han revifat aquesta afició entre el públic de totes les edats.

Els treballs manuals han deixat de ser un joc de nens per esdevenir tota una filosofia de vida entre els més grans: la filosofia del Do it yourself. Àlbums de fotografies, postals i capses passen a ser regals únics i originals quan els fem nosaltres mateixos. Les creacions manuals adquireixen un valor immaterial i emocional que ha provocat que aquesta filosofia guanyi més i més adeptes. El DIY obre tot un món de possibilitats, i el que és millor: de forma fàcil, barata i per a totes les edats. I és que L´únic límit de fer-nos-ho nosaltres mateixos es la nostra pròpia imaginació.

DIY com a estil de vida

La cultura Do it yourself neix als Estats Units com un estil de vida basat en l´autosuficiència, amb l´objectiu essencial d´assolir la pròpia satisfacció. La positivitat i la creativitat, la capacitat de reinventar-nos a nosaltres mateixos i les coses que ens rodegen, mantenir la curiositat per aprendre coses noves, buscant la originalitat i també la diversió en el procés... Són alguns dels valors del DIY com estil de vida. Aplicant aquest concepte a les manualitats, la filosofia DIY es centra en la capacitat d´un mateix per crear de zero o bé reinventar coses que ja existeixen, el que entenem per reciclatge. Però la filosofia del "fes-t´ho tu mateix" va un pas més enllà: busca el plaer en tot el procés creatiu. Diversos estudis han profunditzat en els beneficis de fer manualitats. A més de relaxar-nos, els treballs manuals també estimulen el cervell, per això són altament recomanats durant la infància.

D´altra banda els experts també s´han centrat en l´estudi del que denominen "el perfil DIY". És a dir, quin públic se sent més atret per aquesta cultura. En general es tracta de dones joves entre 25 i 40 anys, amb estudis universitaris i molt actives. També són dones independents, creatives i amb inquietud per aconseguir les coses per sí mateixes. Així doncs, com es practica la cultura DIY? Actualment hi ha activitats per a tots els gustos: bricolatge i deco-garden, per als qui gaudeixen millorant el jardí. N´hi ha que prefereixen treballar el paper, el cartró i els retalls de tela, són els amants de l´scrapbooking i el patchwork. Fins i tot el ganxet de tota la vida troba el seu espai en aquesta filosofia. Aquestes són només algunes corrents Do it yourself i l´objectiu de totes elles és sempre el mateix: ser creatius i anar més enllà del què, per gaudir el com. I si ens quedem sense inspiració? Sempre trobarem un blog o un canal de YouTube DIY per agafar tot tipus d´idees.

Les festes de les manualitats

Cada cop son més les ciutats que se sumen als tallers i les fires especialitzades en el món del Do it yourself. L´última va ser la passada Setmana Santa a Sitges, amb la sisena edició de la Fira Scrap Plus Sitges, que va tenir una gran acollida del públic. Els aficionats a les manualitats que s´ho van perdre estan d´enhorabona: al maig arriba una nova una cita imprescindible a la Fira de Barcelona.

Es tracta del HandMade Festival, que celebra la seva cinquena edició. Més de 150 expositors, diverses xerrades i tallers per a totes les edats faran les delícies dels amants del Do it Yourself. A més, el fil conductor d´aquesta edició del HandMade Festival serà la cultura nòrdica i la filosofia Hygge. Es tracta d´un concepte nascut a Dinamarca, considerat un dels països més feliços del món segons l´ONU.

Però, què és el hygge? No existeix una traducció literal d´aquest estil de vida, que es refereix a la sensació de confort i serenitat quan estem a gust amb nosaltres mateixos: quan desconnectem, quan riem amb els amics, quan fem el que ens agrada..

Hygge és aconseguir el benestar personal, és aquella sensació, aquell lloc o aquells qui ens fan sentir bé a la vida. També és ser feliços fent-nos-ho nosaltres mateixos