El decàleg dels aficionats

Les manualitats ofereixen tot un món de possibilitats: materials, estils i tendències per a tots els gustos. La creativitat és l´únic límit de fer-nos-ho nosaltres maeixos. Però hi ha passos a seguir perquè els nostres treballs tinguin l´essència de la cultura Do it yourself.

Diversos aficionats a les manualitats, i creadors de blogs han elaborat el que anomenen el Decàleg pels amants del DIY:

1. Si necessito alguna cosa, la puc fer jo mateix.

2.Mantindré la curiositat per les coses i m´informaré de novetats.

3. Provaré coses i materials nous

4. Buscaré idees i inspiracions...

5. ...Però mai copiaré dels altres!

6. Intentaré ser únic i mantenir la originalitat a les meves creacions.

7. Reciclaré i reutilitzaré sempre els meus materials (i les idees).

8. Compartiré les meves creacions per si serveixen d´inspiració.

9. Entrenaré la meva creativitat.

10. El més important: més enllà del resultat, aprendré i gaudiré al màxim del meu procés creatiu.