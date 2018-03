La doctora Paula Jiménez-Fonseca explica l´existència d´altres aliments i hàbits que hem d´evitar ja que són potencialment carcinógens:

Additius: Substàncies que s´afegeixen als aliments envasats per conservar-los i millorar el sabor, l´aroma, el color i la textura. Per això cal centrar la nostra dieta en aliments frescos, tot i que els additius en petites quantitats són permesos.

Dietes riques en greixos i fritades. La ingesta de greix s´ha de limitar a menys del 30% de l´aportació energètica diària. Es recomana eliminar de la dieta aliments amb àcids grassos trans, com les margarines i fregits envasats.

Sucres refinats: Els productes de brioixeria i rebosteria tenen altes concentracions de sucres i de greixos, per la qual cosa cal descartar-los.

Sal. No abusar-ne perquè molts aliments ja la contenen. Es poden afegir altres condiments com a all, ceba, julivert, llorer... Pot provocar hipertensió, retenció de líquids i transformar-se en substàncies amb poder carcinògen.

Carn. El consum de carns roges (vedella, porc, bou, be?) no ha de superar una o dues vegades a la setmana. Les carns blanques (pollastre, conill..), de 3 a 4 setmanals.

Fumats i salats. Cal evitar-los i reduir també el consum d´embotits.