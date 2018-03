Guia d'aliments anticàncer

Existeixen aliments que per les seves propietats químiques combaten millor el dany ambiental que poden patir les cèl·lules i, per tant, el risc de càncer. Són rics, fonamentalment, en vitamines A, C i I i pertanyen als grups de verdures, fruites, làctics, cereals i greixos saludables.

L´oncòloga Paula Jiménez-Fonseca és clara: "Menjar no guareix el càncer" quan ja ha fet acte de presència en el nostre organisme. Però sí pot ajudar a prevenir la seva aparició si a més seguim la pràctica d´un estil de vida saludable. Per això, en una entrevista amb l´agència Efe, la doctora adverteix que no ens deixem enganyar contra aquells missatges que ofereixen remeis nutricionals màgics contra els tumors i que l´única cosa que persegueixen és comercialitzar amb la salut dels pacients oncològics.

En el seu llibre "Comer para vèncer el càncer", escrit juntament amb l´experta en química i nutrició Belén Álvarez, l´oncóloga de l´Hospital Universitari Central d´Astúries, a Oviedo, aborda els hàbits de vida saludables per a prevenir el càncer, consells per a preparar i conservar els aliments i ens detalla els aliments amb més propietats antitumorals, enfront d´uns altres clarament perjudicials.

Aliments antitumorals

Són aliments rics en vitamines. La vitamina A preval en els vermellosos (tomàquet, pebrot, pastanaga, carabassa€); la C en els cítrics i la E en l´oli d´oliva i fruita seca. "Aliments de colors molt vius i sabors forts a causa de les seves propietats químiques", explica.

1. Cols: col, bròquil, coliflor, llombarda, raves, naps... Són al primer lloc de la llista ja que els seus compostos fitoquímics estimulen la producció d´enzims i bloquejant el dany del càncer. És recomanable consumir-los una o dues vegades per setmana, millor en el menjar que en el sopar i, com menys cuit, millor conserven les seves propietats.

2. All i ceba. "Una parella d´aliments saludables per a tot tipus de malalties" pel seu poder anticancerígen, antiinflamatori, antisèptic, diürètic... Consumir-los millor crus.

3. Verdures vermelloses. Com el tomàquet, la pastanaga, la carabassa o la remolatxa. Deuen el seu color al carotè, una substància que afavoreix la formació de vitamina A i són rics en antioxidants que prevenen l´envelliment cel·lular, una de les causes del càncer. És aconsellable menjar-les tots els dies però tenint en compte el seu nivell de sucre és convenient barrejar-les amb verdura verda en puré o prendre-les crues.

4. Cítrics. Taronja, mandarina, llimó, aranja, kiwi o pinya. Són rics en vitamina C i antioxidants, combaten les infeccions i protegeixen el rec sanguini. Fruites ideals per a començar el dia. "L´aigua amb llimona ens ajuda a depurar toxines, però no guareix el càncer", desmenteix la oncòloga.

5. Verdures verdes. Enciam, espinac, rúcula, porro.€. Deuen el seu color a la clorofil·la, substància protectora enfront del càncer, i són riques en aigua, fibra, vitamines i minerals. S´aconsella consumir-les almenys una vegada al dia. Millor crues encara que també cuites o al vapor. És recomanable coure-les en poca aigua, amb unes gotes de llimó amb l´olla tapada.

6. Fruits vermells. Maduixa, gerd, magrana, cirera, mora, síndria... Tenen poderoses propietats anticancerígenes i antioxidants. Consumir diàriament.

7. Bolets. Són les plantes amb major nombre de propietats medicinals com les inmunomoduladoras, antiinflamatòries i antitumorals. Aporten molt poques calories i molta aigua i fibra.

8. Peixos blaus. Salmó, tonyina, sardina, peix espasa...Contenen entre un 7 i un 15% de greix saludable, la poliinsaturada, que eleva el colesterol bo ajudant a protegir enfront del càncer i les malalties cardiovasculars. Consumir-los preferiblement frescos, almenys tres vegades per setmana, al forn, planxa o bullit evitant afegir-li oli, per la seva riquesa en greixos, però sí llimona.

9. Iogurt natural i pa integral. El iogurt ha demostrat ser un actiu protector de la flora intestinal i per tant un aliat contra el càncer. Millor prendre-ho sencer o semidesnatat per a absorbir millor la vitamina D i el calci. S´han de consumir 2 o 3 unitats de làctics al dia, millor en el desdejuni i berenar. Respecte al pa, consumir-lo tendre i integral.

10. Oli d´oliva. Ha de consumir-se millor cru, de 3 a 5 cullerades soperes al dia. Ull amb els fregits.