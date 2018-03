Sec o fresc?

A Catalunya tenim més costum de consumir bacallà dessalat abans que no pas fresc. De totes maneres, com els gustos són variats i tots ben admissibles, veiem a continuació les diferències que hi ha entre les dues opcions.

Quin té més sabor?

Podríem dir que el salat. El bacallà fresc ens deixarà una sensació més tènue a la boca. En bona mesura, ens recordarà el lluç. Tant per tant, per cuinar, estem més acostumats a comprar aquest últim peix.

Se´ns conservaran igual?

Si no el congelem, el bacallà fresc té un temps de conservació limitat, semblant al dels altres peixos. Ben salat, el bacallà se´ns guardarà en sec durant diversos mesos.

Quin és més fàcil de cuinar?

El bacallà sec i salat és molt més feixuc de preparar. Requereix més temps a la cuina, perquè l´hem de posar en aigua freda a la nevera durant tres o quatre dies, i canviar-la diverses vegades per rehidratar-lo i dessalar-lo bé.