Bacallà, el peix protagonista de la Setmana Santa

La tradició catòlica fa que el Dijous i Divendres Sant no es pugui consumir carn per respecte a la mort de Jesús. Aquest hàbit dels cristians fa que a taula es serveixin més plats de peix i de manera especial el principal protagonista és el bacallà.

Aquest peix blanc tan ric i versàtil es pot preparar de moltes maneres i per això el receptari català està ple d´interessants propostes culinàries. En samfaina, al pil-pil, esqueixat en amanida, al forn amb mousse d´allioli, en carpaccio o en croquetes o bunyols, té un paper prioritari als menús de Setmana Santa.

Els dies previs a la Quaresma les vendes de peix, en especial del bacallà, s´incrementen notablement. Procedent de les aigües fredes de l´Atlàntic Nord la seva temporada de pesca té lloc des de finals de la tardor fins a la primavera. Tot i així el trobem a les parades de la plaça i botigues en general durant tot l´any, fresc, congelat o salat.

Les raons de per què durant la Quaresma mengem més aquest peix les trobem en les propietats de conservació que té dessecat i salat. Històricament aquest procés només es podia fer amb aquesta espècie marina.

Descobert pels bascos

Van ser els mariners bascos, quan anaven a buscar balenes al Nord, els seus descobridors cap al primer mil·lenni prop de l´illa de Terranova. Després, els mateixos bascos es van encarregar d´importar-lo des d´Islàndia i el mar del Nord cap a la Península Ibèrica.

El bacallà és un peix blanc que, tot i no ser un dels més consumits, és molt apreciat i utilitzat a la cuina espanyola. De baix contingut en greix, la seva carn és rica en nutrients energètics i proteïnes d´alt valor biològic. A més, posseeix una àmplia varietat de vitamines i minerals. Entre les seves principals vitamines destaquen les del grup B (B1, B2, B6 i B9). Quant als minerals destaca pel sodi en proporcions superiors a d´altres peixos però no en excés (89 mg per cada 100 grams). En qualsevol cas, les persones amb hipertensió o problemes de retenció de líquids han de consumir-lo millor fresc.