Concierto gratuito por la libertad de expresión

La plataforma #No Callarem Terrassa ha organizado para hoy en la Plaça Vella un evento por la libertad de expresión que contará con la presencia de las formaciones The Harlock, L'Exèrcit d'Islàndia, Ran Ran Ran, Penkas D.S, Els Visitants, Les Buch, Ursas, Gran Pueblo y Desquici. David Amat, batería de formaciones como The Harlock o L'Exèrcit d'Islàndia, es uno de los impulsores de esta iniciativa que se lanzó a través de las rededes sociales, y que contó de inmediato con la complicidad de un buen número de bandas

La propuesta se desarrollará a partir de las 6.30 de la tarde y hasta las 10.30 de la noche, contando con las actuaciones de las bandas citadas como cabezas de cartel, además de LKR, Cris i Anna, Mohi lee, Majara y Corralito. Como colaboradores del veneto figuran Mascarada, Discmusic, Pigràfik, Marina Comelles, Bau House y L'Embarral.