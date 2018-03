Josep Rull, procesado por rebelión y Lluís Puig por malversación

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha anunciado en su auto dado a conocer esta mañana el procesamiento los trece líderes independentistas por rebelión, entre los cuales figura el diputado terrassense Josep Rull junto a otras cabezas visibles del "procés" como el exPresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, huído a Bélgica, al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, actualmente en prisión, o Jordi Turull, que ayer no pudo ser investido en primera votación como nuevo President de la Generalitat, así como Marta Rovira. Esta última no ha acudido al Supremo y ha anunciado su huída por carta a sus compañeros de partido. También han sido procesados por el mismo delito los exconsellers Joaquim Forn, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Toni Comin y Dolors Bassa. El listado de acusados de rebelión se completa con la expresidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell; el expresidente de la ANC, Jordi Sànchez; el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Los dos últimos también se encuentran en prisión preventiva. El juez fija una fianza de responsabilidad civil por importe de 2,1 millones de euros que deberá ser prestada solidariamente por los 14 exmiembros del Govern procesados, es decir, Puigdemont, Junqueras, Forn, Turull, Romeva, Ponsatí, Rull, Comin, Bassa, Borràs, Puig, Mundó, Vila y Serret. A Puigdemont, Junqueras y los siete exconsellers procesados por delito de rebelión también les procesa por malversación. Asimismo, el juez procesa por el delito de desobediencia a cinco exmiembros de la Mesa del Parlament: Lluis Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet. También a Mireia Boya, expresidenta del grupo parlamentario de la CUP, y a Anna Gabriel, exportavoz del mismo grupo.

Llarena señala un segundo grupo de responsabilidad, por delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos por los que han sido procesados los exconsellers Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret, así como el terrassense Lluís Puig, que se encuentra huído a Bruselas junto a Carles Puigdemont y Toni Comin. Al no ser procesados por rebelión ni sedición para posibles penas de prisión se reducen considerablemente en sus casos.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dejado fuera del auto de procesamiento al expresidente de la Generalitat Artur Mas, a la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, y a la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras.

Son los únicos 3 de los 28 investigados en el Supremo por el "procés" hacia la independencia unilateral de Cataluña que no han sido procesados por el magistrado.