Concentración de la PAH frente al Ayuntamiento

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Terrassa se ha concentrado esta mañana frente al Ayuntamiento, en una acción conjunta de la plataforma a nivel de toda España, para solicitar a los grupos municipales del PP y Cs que argumenten el veto registrado por ambos partidos el viernes en el Congreso para bloquear la iniciativa de la Ley de Vivienda impulsada por la PAH. Mañana le tocará a la Mesa del Congreso evaluar si aceptan el veto o no. En su cuenta Twittwer, la PAH de Terrassa escribe hoy: "Hemos puesto una silla delante del Ayuntamiento para que se sentasen a escucharnos PP y Cs de Terrassa, pero no han bajado. ¿Tal vez es porque no pueden argumentar delante de las familias afectadas las decisiones de Rajoy y Rivera?". Y añaden: "Si rehuyen escucharnos en la calle, no nos extraña que quieran evitar a toda costa el debate en el Congreso. Ante su ausencia nos hemos sentado nosotr@s en una silla a explicar por qué es tan urgente y necesaria la Ley de Vivienda de la PAH".