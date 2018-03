Mones. Obres d'art en mans de bons mestres pastissers

Les pastisseries de la ciutat llueixen aquests dies de manera espectacular. Mones de Pasqua de tot tipus, colors i mida presideixen els aparadors dels negocis dedicats a vendre dolços i rebosteria. Coco, l´última pel·lícula de Disney, parteix com a gran favorita per ser l´estrella de la Pasqua d´aquest any. Els protagonistes del film d´animació ja conviuen a les pastisseries amb altres personatges familiars per al públic infantil com són les figures de Star Wars, els jugadors del Barça, els superherois de PJ Masks, Ladybug o els cadells de la Patrulla Canina. Per als més exigents, el Gremi de Pastisseria de Barcelona i Província proposa les mones personalitzades gràcies al chocotransfer. Amb aquesta tècnica, basada en la impressió en tintes alimentàries de diversos colors, i en un termini de quinze dies, els clients poden traslladar a la xocolata les imatges que desitgen i així sorprendre als seus fillols amb una mona artesana i única.

Les previsió de venda per a aquest any és positiva. El Gremi de Pastisseria de Barcelona i Província espera superar enguany les 700.000 unitats venudes, el que significa un lleuger augment respecte l´any anterior d´un 1%. Els professionals del sector atribueixen aquesta mínima pujada al fet que en aquest 2018 la celebració coincideix amb els primers dies del mes, el període més favorable per a l´economia domèstica.

Tres hores per mona

Des del Gremi, es recorda que el temps mitjà de treball per a l´elaboració d´una mona de Pasqua és de 3 hores, entre crear els motlles o tallar els patrons per formar les figures, treballar la xocolata, unir les peces, pintar-les i decorar-les. Es tracta d´un treball que els pastissers agremiats realitzen de forma artesana amb cacau de qualitat, sense additius, oli de palma, greixos trans o colorants azoics presents en les mones industrials. Com altres peces de pastisseria artesana, les mones actuals segueixen noves tendències com ara la reducció de sucre a la clàssica tortada (amb pa de pessic, mantega, xocolata i fruita confitada). Els pastissers responen així a la preocupació per reduir el consum de sucres i greixos i a la preferència per els sabors menys dolços.

Durant els últims anys les figures de xocolata s´han imposat al tradicional pastís amb els ous de xocolata. Tal com apunta el president del Gremi, el pastisser Elies Miró, "el canvi de tendència es deu a les noves rutines. El pa de pessic implica compartir taula, seure i passar una estona amb la família encara que cada vegada són més les persones que per aquestes dates surten de viatge i prefereixen emportar-se la Mona amb ells i menjar-la a poc a poc ", ja que la figura de xocolata es conserva millor.