Complements per a lograr un estil a l'última

Complements per a lograr un estil a l'última

Estem deixant enrere l´hivern i amb ell, el fred i els dies grisos. Comença a fer bon temps, arriben els primers dies de calor i amb ells, el moment de fer taula rasa amb el nostre armari i tornar-nos a posar al dia amb totes les tendències. I és que estrenem una temporada primavera-estiu plena de novetats. A més d´en la roba, cal posar molta atenció en els accessoris, ja que són els que acaben completant el look i marquen l´estil personal de cadascú. Joies, sabates, mocadors, diademes, rellotges, cinturons... n´hi ha molts, i molts a on triar.

Però uns dels més importants són sens dubte les bosses. Aquells accessoris en els quals ens agrada invertir per la seva gran funcionalitat i versatilitat. I és que si en comprem algun amb colors neutres, el podem fer servir pel dia a dia sense necessitat de reemplaçar-lo. Petits, maxi, transparents, multicolor, de plàstic o de cuir, vintage o futuristes... n´hi ha molts on triar i remenar.

Entre els materials més de moda trobem les bosses de vímet o de ràfia. No parlem només dels cabassos i les cistelles, sinó d´aquelles noves versions que han sorgit arran la popularitat d´aquest material. En l´street style més immediat hem vist les cistelles de sempre, sí, però també bosses bandolera que incorporen aquesta fibra vegetal, maletins, dissenys multicolor i, fins i tot, reinterpretacions com a bossa de festa. El plàstic transparent també triomfa. Després de les botes de canya alta i els barrets de pescador de Chanel, tots recoberts o fets de plàstic, aquesta tendència ja estava trigant massa a colar-se en les bosses. La bossa de xarxa també serà un must aquesta temporada. A més de ser original i d´haver-se anat sofisticant, es tracta d´un article que ha passat de l´Instagram de les franceses a les tendes, a un preu assequible.

Quant als colors i estampats, el blanc serà una realitat en les bosses aquesta primavera-estiu 2018. Després de les esportives, els looks "total white" i ara els botins de color blanc, les bosses d´aquest color arriben amb força en totes les siluetes possibles. Els estampats amb logos vintage també seran molt populars, és a dir, aquells logos que les grans firmes tenien va un parell de dècades.

Tant la mida XL com la mini es portaran molt aquesta temporada. Depenent de l´ocasió, es pot escollir un o altre estil. Les bosses de silueta rodona s´imposaran, i podrien ser la continuació de les que ja van sorgir l´any passat. I finalment, no ens podem oblidar de la ronyonera. Aquest accessori dels anys 80 i 90 que genera una reacció d´amor-odi torna amb molta força.

Ja siguin en versió sofisticada, com a cinturó, en forma de bossa o a mode de bandolera, el que és segur és que la veurem molt aquesta primavera-estiu.