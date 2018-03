Proyección de dos películas sobre el jazz

También el lunes hay actos del festival. A las 4.30, el Cinema Catalunya se proyectará la película "Amy.The girl behind the name", documental sobre la cantante Amy Winehouse. Será seguido de un debate conducido por Olga Àbalos. También el lunes, a las siete de la tarde, Bau House acogerá una audición y jam session de combos de jazz del Conservatori de Terrassa. El martes está programada otra película. En la Nova Jazz Cava, a las ocho de la tarde, se proyectará "L'home orquestra. L'aventura dels músics catalans a Amèrica", presentada por Karles Torra.