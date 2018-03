Equipo del año: Atlètic Terrassa

El Atlètic Terrassa ha sido elegido como mejor equipo del año 2017. El primer equipo de la entidad de Can Salas se proclamó campeón de la Liga de División de Honor masculina en la temporada 2016-2017, cerrando así una racha de cuatro años sin poder levantar ningún título liguero. El equipo que volvió a dirigir Dani Martín en su segunda etapa en el banquillo consiguió el domingo 14 de mayo del año pasado derrotar al Club Egara en una final egarense por 2 goles a 1 gracias a los tantos de Santi Ibáñez y Marc Boltó. Fue su vigesimoprimer título liguero en 35 años. El equipo de Can Salas redondeó una temporada espléndida con un subcampeonato copero tras perder por 1 a 4 en la final celebrada en Sant Cugat ante el RC Polo. En la EHL, el Atlètic se quedó a las puertas de la "final four". Cayó por 0 a 2 en cuartos de final ante el Oranje Rood. El equipo fue bronce en el Campeonato de Catalunya tras derrotar por 7 goles a 1 al FC Barcelona.