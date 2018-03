Hoy, protesta en los casales de Gent Gran de la Generalitat

Los usuarios de los casales de Gent Gran de la Generalitat están convocados hoy, a las once de la mañana, a protestar frente a los equipamientos. El motivo es para mostrar su indignación por la suspensión de los talleres del último trimestre de este curso, de abril a junio, porque ni la Generalitat, ni el Gobierno, si es que fuera el caso, no firmó la autorización para contratar las actividades ni los monitores con las empresas proveedoras.

La situación, que afecta a todos los casales de Catalunya, ha tomado más visibilidad en Terrassa debido a que la Federació d'Associacions i Centres de Gent Gran ha dado a conocer el problema a los medios de comunicación y ha organizado esta movilización para hoy a la misma hora.

En Terrasa hay ocho centros de la Generalitat que se crearon para las personas de edad. Son los de Terrassa Centre, Can Boada, Ca N'Aurell, Ca N'Anglada, Can Roca, La Maurina, Les Arenes, Sant Llorenç y Sant Pere Nord. Rafael Casals, presidente de la federación, estima que puede haber 1.500 usuarios afectados. Los equipamientos conocieron la noticia hacia finales de febrero a través de las direcciones. Les comunicaron que el programa de abril a junio quedaba paralizado porque la conselleria de Benestar Social i Família no había firmado el contrato de adjudicación con las empresas proveedoras. La firma de este contrato debía efectuarse a finales del año pasado, en plena crisis por el proceso soberanista y en la antesala de nuevas elecciones autonómicas.