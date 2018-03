La carta de Annabel Arcos: "Una teta, un pezón y una aureola"

Annabel Arcos remitió en noviembre del pasado año una carta a Diari de Terrassa, una carta llena de emociones que ahora queremos compartir.

Se titula "Una teta, un pezón y una aureola", y dice lo siguiente: "Me llamo Annabel. Tengo 35 años. Y solo tengo un pezón. Me lo robó el cáncer. Se lo llevó junto a mi aureola y mi pecho izquierdo. Lo enterró en algún cementerio donde descansan mis tumores y los de mis compañeras. Nos llaman, en ocasiones, las chicas del pañuelo. A mí me gusta más compañeras de vía. No me identifico con ningún lazo rosa. Con todos mis respetos. Yo soy más de tacones y de morros rojos pintada como una puerta. El año pasado les pedí a sus Majestades los Reyes Magos una teta con pezón y aureola. Regalo de valiente, les dije. Este mes tenía prevista la operación de reconstrucción. La física y la de mi vida. La que me ayudaría a darle carpetazo al cáncer psicológico que me acompaña desde que acabé el tratamiento de quimioterapia. El mismo que duerme conmigo en la almohada cuando la sociedad nos da el alta. Cuando ya no hay tumores, ni calva ni lágrimas. Cuando las venas ya no están pinchadas. Mi compañía de seguro médico privado dice que no me cubre la operación. La Seguridad Social tiene una lista infinita de compañeras de vía que han pedido el mismo deseo que yo. Todas hemos sido buenas. Ninguna merecemos carbón. Así los 689 días de cáncer y yo nos hemos puesto en la lista de espera. Eterna. En silencio. Con el cuerpo cansado y el alma impar. Con una teta y una explanada. Esperando a que nos digán cuál es el precio de la vida. El de reconstruir nuestra rutina. El de poder dar carpetazo al cáncer psicológico. El de poder decir que ya pasó. El de ser otra vez yo.

Me llamo Annabel. Tengo 35 años y este año, como el pasado, me pido una teta, un pezón y una aureola a sus Majestades los Reyes Magos."

Annabel Arcos Ruiz

Terrassa

Escritora y blogger