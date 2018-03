Algunes curiositats per conèixer

De la paella tots en sabem alguna cosa o altra, ja sigui el lloc d´on prové, alguns dels ingredients necessaris, la recepta o, si més no, la que més ens agrada. No obstant, hi ha diversos aspectes més desconeguts sobre aquest famós plats que són interessants de saber. Us n´expliquem alguns.

►Existeixen més de mil varietats d´arròs, però el que més s´utilitza per a preparar la paella és el rodó o arròs Senia, una varietat de gra mitjà (mai s´utilitza un gra llarg per preparar-la). Però com aquest tipus d´arròs se sol passar ràpid, també és freqüent elaborar-la amb arròs bomba.

►El 2016 es va publicar un estudi dut a terme per l´Escola d´Arrossos i Paella de València que va determinar que "la paella és el plat espanyol més buscat a Internet" a nivell local. Mundialment se situa en el quart nivell de cerques, només per darrere de la pizza, el sushi i el risotto.

►Fent justícia al seu origen, la paella és sobretot un moment social i no només un simple àpat. D´aquí la tradició d´ajuntar-se els diumenges per menjar-la.

►Els caragols formen part dels ingredients de la recepta original, encara que avui dia no és freqüent trobar-los quan demanem paella en algun restaurant. El costum valencià també inclou les carns de pollastre i conill.

►Arran la campanya de l´humorista Eugeni Alemany, que inicialment volia la inclusió d´aquest plat a l´aplicació de missatgeria de WhatsApp, es va incorporar la paella com un emoji a la versió 9 publicada el 2016.