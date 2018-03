El Ágora por la República llena la plaza de Sant Pere Nord

Gabriel Rufián (diputado de ERC al Congreso), Albaro Dante Fachín (ex secretario general de Podem Catalunya), Bea Talegón (ex secretaria general de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas), y las terrassenses Maria Sirvent (diputada de la CUP al Parlament) y Àngels Font (CGT) han participado esta mañana en una mesa redonda que he llenado la plaza del Primer de Maig, en Sant Pere Nord.

Organizado por el Comité en Defensa de la República (CDR) de Terrassa Nord, el acto, seguido muy atentamente por el público, se ha desarrollado durante más de dos horas, durante las que el moderador, Aníbal Garzon, ha requerido a los participantes su diagnóstico de la situación actual, hacia dónde se quiere ir a partir de ella, y los mecanismos para conseguirlo. Todos han coincidido en señalar la necesidad de la República para conseguir avances sociales, igualitarios y democráticos, y la manipulación informativa de los medios de comunicación españoles.

"Ser independentista es transitorio. Nosotros somos republicanos y de izquierdas", ha afirmado Gabriel Rufián. "Tenemos que conseguir hacer entender lo que significa la República, en España, pero aquí también tenéis una mitad de la población que tengo la sensación de que no lo entiende", ha afirmado la castellanomanchega Bea Talegón. Y como ejemplo, que veintiséis leyes, entre ellas las de la pobreza energética y la vivienda, "que pusisteis en marcha en el Parlament de Catalunya, que tenían un firme objetivo ¬-gobernar por el interés de la gente-, y que el Tribunal Constitucional os tumbó sistemáticamente, porque ponían en peligro los intereses de las cuatrocientas familias que controlan el Ibex y los medios de comunicación".

Talegón también ha tenido palabras de elogio para el expresidente Carles Puigdemont, "un socialdemócrata, una persona honesta, con unos principios y unos valores muy firmes, y Anna Gabriel y otros políticos jóvenes también tienen un gran nivel y una gran coherencia. En Catalunya tenéis políticos de mucha altura democrática".