La movilidad en la comarca, con enormes dificultades

La huelga contra la brecha salarial del 8 de marzo ha causando muchos problemas de movilidad en el Vallès Occidental con el corte de la línea de Ferrocarriles de la Generalitat (FGC) y de la C-58, entre otras vías, así como en centros universitarios.

Los cortes se han producido a primera hora de la mañana y aún duran en algunas vías secundarias, mientras que en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) cerca de 200 mujeres estudiantes han pasado la noche en la Facultad de Letras y están llevando a cabo varias protestas.

El corte de FGC en Sant Cugat del Vallès se ha producido alrededor de las 08:45 horas y ha durado una media hora, interrumpiendo totalmente el servicio entre las estaciones de Sarrià y Sant Cugat del Vallès de esta línea que conecta Barcelona con el Vallès y provocando el cierre de algunas estaciones por peligro de aglomeraciones.

Sobre la acción en la C-58, los manifestantes han cortado a las 08:00 horas esta autopista a la altura de Terrassa durante unos 45 minutos, cosa que ha provocado muchas retenciones en esta vía.

En la UAB, a diferencia de otras jornadas de huelga, no ha habido corte de la AP-7 y de la B-30 debido al gran dispositivo de los Mossos d'Esquadra, formado por una veintena de agentes antidisturbios que han impedido el acceso de las estudiantes a estas vías.

El momento de más tensión se ha vivido cuando las cerca de 200 estudiantes, que llevaban pancartas con lemas a favor de la huelga, han intentado forzar sin éxito el cordón policial, pero la situación no ha tenido más consecuencias, aunque se ha cortado el acceso principal a la UAB durante 20 minutos.

"Es una huelga diferente con solo mujeres, y estas reivindicaciones no las tenemos que hacer solamente el 8 de marzo, sino durante todo el año, y hoy desde la universidad las mujeres intentaremos parar el campus", ha explicado Mariona Motjé, portavoz de la Coordinadora de Asambleas de Facultades (CAF) de la UAB.