El Candela inicia un ciclo de películas de jazz 

Un año más, coincidiendo con el Festival de Jazz de Terrassa, el Videodrome del Ateneu Candela dedica su ciclo de marzo a películas en relación a este género musical. "Jazz Cinema vol. 4" es el título de la programación, que comienza hoy con "Anita O'Day. The life of a jazz singer" (2007), de Robbie Cavolina y Ian McCrudden, un documental sobre esta cantante de swing y bebop. con entrada gratuita. El próximo miércoles se proyectará "Young man with a horn" (1942), de Michael Curtiz, sobre el ascenso social de un trompetista de jazz. El ciclo se completará con "Piano blues" (2003), de Clint Eastwood, documental sobre pianistas del género, y ""Vampiros en la Habana!" (2005), de Juan Padrón. Todas las sesiones tendrán lugar a las 9.30 de la noche, con entrada gratuita.