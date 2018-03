De quin color pintem les parets?

Acabem d´estrenar el 2018 i ja estan llestes les tendències amb les que conviurem al llarg de l´any. Una d´elles, molt important, és la que fa referència als colors de les estances de casa nostra. Si estàs buscant donar-li un estil modern a les habitacions, segueix llegint perquè t´expliquem elcom tenir unes parets de moda que marcaran tendència aquest 2018.

Ja durant la Setmana del disseny de Milà tot tenia una nota de color. Es va fer notori que la gran tendència és anar cada cop més cap a tons brillants i forts. Aquest retorn al color va molt unit a una tornada al disseny dels anys 80 que té un color ensenya: l´anomenat rosa millennial (pastel). També venen de nou els colors primaris com el vermell, el groc i el blau cobalt (també anomenat klein).

D´altra banda, els tons càlids i terrosos apareixen també entre les tendències per aquest 2018, una aposta que substitueix, en part, el gust per la paleta minimalista protagonista de temporades anteriors en la decoració de parets. Qualsevol habitació de la casa pot vestir-se amb aquestes tonalitats que, d´altra banda, admeten combinacions amb altres matisos cromàtics que persegueixin engrandir la bellesa de les composicions.

Forts i brillants

El verd és el color de l´esperança i, de cara a aquesta temporada, les seves presentacions en tons foscos seran tendència. Com també ho seràn les parets brillants.

D´altra banda, tot i que el gust pels ambients minimalistes cedirà protagonisme a altres propostes cromàtiques, els tons grisos seguiran ocupant un lloc destacat. Així mateix, el negre serà molt present, sobretot a les cuines.

El blau, el vermell, el taronja i el groc també seran colors que arribaran amb gran força per conferir als ambients energia i vitalitat, a més d´una incontestable calidesa visual. Com pots comprovar, una paleta cromàtica ben variada per vestir ambients de tots els estils.

I és que no és el mateix pintar un dormitori, que un saló, un bany o una cuina i, en conseqüència, cada estada traslladarà als seus dissenys unes singularitats o unes altres amb l´arribada d´aquesta nova i cromàtica temporada.