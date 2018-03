L'oli d'oliva, essència de la dieta

És senya d´identitat i un dels ingredients imprescindibles de la nostra dieta mediterrània, amb una història mil·lenària. Sorgeix de la terra, de l´olivera, un dels arbres més resistents que existeixen i considerat pels historiadors com a una de les primeres plantes essencials de l´alimentació mediterrània que es van conrear juntament amb la vinya i el blat.

La trilogia perfecta

D´aquesta planta oleaginosa hi ha referències molt antigues. A l´Antic Egipte ja s´utilitzava l´oli d´oliva. Hi havia una gran producció prop del delta del Nil i, més que per al consum, es destinava per a aplicacions corporals en forma de cremes, ungüents, olis i cosmètica en general.

També els antics grecs van deixar nombroses representacions tant en decoracions, com en obres d´art i fins i tot en utensilis de la cuina.

Un estudi dels ossos d´olives trobats a excavacions arqueològiques al llarg de la geografia mediterrània ha demostrat la seva antiguitat. També s´ha pogut comprovar el seu tractament per elaborar l´oli d´oliva a partir dels pinyols trencats o premsats.

En la medicina

Durant molts segles l´oli d´oliva ha estat també molt utilitzat en la medicina, ha estat també una font d´il·luminació (amb ell s´alimentaven els llums a les llars), cosmètica i perfums. Una altra de les seves aplicacions ha estat per diferents religions, com per exemple la cristiana, amb els anomenats sants olis.

Aquest arbre de climes càlids i que pot créixer en terres de secà dóna el seu fruit a la tardor. No obstant això, el pagès l´ha d´anar cuidant per arribar al procés de recol·lecció de la tardor amb bons resultats. La tasca comença amb la preparació de la terra, la neteja de males herbes i la poda de l´arbre. Aquest procés és senzill i a la vegada complex i delicat perquè el pagès ha de saber molt bé per on tallar les branques. L´arbre s´ha d´anar cuidant i buidant de branques per oxigenar els fruits.

Les olives que més s´utilitzen per a produir aquest preuat líquid daurat són la picual, la "manzanilla i la cornicabra, fonamentalment. Cada molí d´oli té el seu ritual però el procés d´extracció és més o menys semblant entre totes les cooperatives, en funció no obstant de la tecnologia que utilitzin.

L´oli final tindrà una qualificació i una denominació d´origen segons la seva regió productora.