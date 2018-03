Escollir el color idoni per cada paret

Tot i que és cert que cadascú té els seus gustos i que cada temporada hi ha unes tendències, el cert és que cal tenir en compte diversos factors abans d´escollir quin serà el color definitiu amb què decidirem pintar una habitació. La llum que hi entra, l´espai o la finalitat de la zona (no és el mateix una cuina que un bany) són aspectes a considerar.

Així, si entra poca llum, és millor focalitzar-se en tons clars, que donaran més sensació d´espai. En canvi, si l´estança compta amb molta il·luminació natural, es poden escollir colors més intensos de la carta cromàtica. En aquest mateix sentit, si és una habitació molt petita, millor decidir-se pels colors terrosos, molt de moda aquest any però que a la vegada no fan més petit l´espai sinó al contrari, donen la sensació d´amplitud. D´altra banda, si tenim una superfície diàfana, podem elegir tonalitats intenses i pujades de to.

Quant a la finalitat de l´habitació, a les cuines enguany s´hi posarà sobretot el negre, combinat també amb l´elegant gris, que es veurà molt en els acabats. D´altra banda, per habitacions de nens petits es farà servir especialment el blau. I és que tal com apunten els experts, es tracta d´un o que afavoreix la concentració i aporta pau i tranquil·litat.

Parlant de sensacions, a l´hora d´escollir un color és important saber que es vol transmetre en aquell espai. Si per exemple, busquem que sigui una estança tranquil·la, podem apostar per tons neutres o el blanc, que mai passa de moda. En canvi si volem ser més moderns, podem pintar una paret d´un color fort i deixar les altres en blanc. O també es poden escollir els colors junt amb un estampat que sigui cridaner, ja que les parets amb paper pintat són tendència aquest 2018.

Finalment, per sortir de dubtes, el millor és fer una prova de color. Pinta mostres amb els colors que t´agradin en diverses parets (no totes reben la mateixa llum) per veure com canvien durant el dia i quina t´acaba agradant més. Així mateix pensa en conjunt. Terres, parets, mobles... tot influeix en l´elecció del color. Tingues en compte si busques contrastos o si vols que tot tingui un to similar, però sempre aconseguint una harmonia.