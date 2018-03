Millet sale del Hospital de Terrassa, paga la fianza y ya es libre

El saqueador confeso del Palau de la Música Fèlix Millet ha quedado hoy en libertad, 25 días después de ingresar en prisión por su condena por el expolio de la entidad cultural, tras depositar los 400.000 euros de fianza que le impuso la Audiencia de Barcelona.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Millet, que por la mañana ha recibido el alta del hospital al que fue trasladado desde la prisión de Brians 2, aquejado de una neumonía, ha depositado a última hora de la mañana avales de dos propiedades de su familia, que superan con creces los 400.000 euros de fianza, por lo que la Audiencia ya ha ordenado su excarcelación inmediata, que ya se ha efectuado.

En concreto, según el TSJC, los avales que ha depositado la defensa de Millet son dos propiedades de dos familiares distintos, que se han presentado al juzgado con la correspondiente tasación, cuya suma supera ampliamente la exigencia de fianza que le impuso la sección décima de la Audiencia para que pudiera salir de prisión, a la que ingresó el pasado 5 de febrero, mientras se resolvían los recursos al Supremo de su condena a nueve años y ocho meses de cárcel por el expolio del Palau.

Una vez confirmado el aval, la sección décima ha acordado en un auto la libertad provisional de Millet y ha comunicado esta decisión al juzgado de guardia, de forma que el expresidente del Palau de la Música ha quedado en libertad a última hora de esta tarde.

La mano derecha de Millet durante el expolio del Palau, Jordi Montull, que también estaba encarcelado desde el pasado 5 de febrero, abandonó la prisión el pasado martes 27 de febrero, tras 22 días entre rejas, tras depositar la fianza, que en su caso fue fijada por la Audiencia de Barcelona en 100.000 euros.

Millet y Montull ingresaron el pasado 5 de febrero en Can Brians para cumplir las penas de nueve años y ocho meses y de siete años y medio de cárcel, respectivamente, que les impuso la Audiencia, en una sentencia que también condenó a cuatro años y cinco meses de cárcel al extesorero de CDC Daniel Osàcar por los 6,6 millones de euros de comisiones ilegales que su partido cobró a través del Palau.

La sala decidió enviar a Millet y Montull a la cárcel para cumplir las penas, mientras el Tribunal Supremo resuelve los recursos que sus defensas presentaron contra el fallo, ante la "alta probabilidad" de que intentaran fugarse, teniendo en cuenta que podrían tener bienes en el extranjero y que su patrimonio no alcanza a cubrir las multas fijadas.

Las defensas de los dos saqueadores confesos interpusieron un recurso ante la propia sección décima de la Audiencia, que el pasado 21 de febrero estimó parcialmente sus argumentos y acordó permitirles salir de Can Brians si Millet aportaba una fianza de 400.000 euros y Montull una de 100.000 euros.

Millet fue trasladado el pasado 23 de febrero al pabellón penitenciario del hospital de Terrassa, debido a una neumonía, y justamente esta mañana ha recibido el alta y, cuando se procedía a su regreso a la prisión, su defensa ha aportado la fianza para que ya no duerma entre rejas.