Terrassa convive con la gran nevada

Las previsiones se han cumplido. Y de que forma. La anunciada nieve ha llegado y se ha quedado en la ciudad. Terrassa ha amanecido bajo un espectacular manto blanco que ha provocado algunas alteraciones, pero menos de las esperadas. Sin duda alguna, las alertas previas han surgido su efecto. La movilidad es en estas situaciones un elemento clave. El Comité d'Emer`gencies Municipal se ha vuelto a reunir esta mañana para evaluar la situación. El Plan Especial de Emergencias por nevadas (NEUCAT), sigue activado. Las principales incidencias viarias se han producido en las líneas de autobuses. Las líneas L2 y L3, en la zona de Les Arenes: L4 en Can Parellada; L5 en Can Trias y Pla del Bon Aire i L12 en Can Palet de Vista Alegre no han podido completar sus recorridos por acumulación de nieve y hielo en algunos puntos. Desde las doce del mediodía ya no se registraba ninguna incidencia y TMESA informaba de que todas las líneas podían desarrollar sin problemas todo el recorrido. También, a causa de un accidente, la carretera C-243, en dirección a Martorell, ha quedado cortada en los dos sentidos de la marcha por un accidente. Poco después de las diez de la mañana quedó restablecido el tráfico. El corte se produjo a la altura del restaurante Quatre Vents. Todos los centros escolares han abierto sus puertas, aunque las clases están suspendidas. Lo cierto es que la afluencia de alumnos ha sido reducida. Muchos de ellos están disfrutando de la nieve con la construcción de muñecos. En la ciudad también ha disminuido de forma importante a lo largo de la mañana el tráfico. La densidad era más parecida a un día de fiesta. El Servei de gestió de l'Espai Púiblic del Ayuntamiento ha desarrollado desde ayer por la tarde una labor de control y limpieza de vías. En el operativo participan 120 personas. El servicio de limpieza y recogida de residuos de Eco-Equip está inactivo hasta la una de este mediodía.También, ayer, quedó suspendido el tradicional "mercadilllo" de los miércoles.