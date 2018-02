Ciclista herido en un accidente en la calle de Núria 

Un ciclista resultó herido el lunes en una colisión de tráfico que tuvo lugar en la calle de Núria, cerca del pasaje de la Olivera. El accidente ocurrió a las 2.45 de la tarde. Al parecer, según la información recogida por la Policía Municipal, el ciclista circulaba por la acera mientras manipulaba un teléfono móvil. Una furgoneta salía del pasaje y el conductor no vio la bici hasta que fue tarde. No pudo evitar el choque. El ciclista cayó al suelo y sufrió lesiones, pero no llegó a ser trasladado a un hospital. El otro implicado se llevó una denuncia: según la policía local, no tenía carné.