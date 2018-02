El plàtan: Una font d'energia saciant i nutritiva

A l´hora del pati per esmorzar, abans de començar una cursa urbana, a mitja tarda... Escolars, esportistes, treballadors a l´oficina, embarassades... De fet és de les primeres fruites que s´introdueixen a la dieta sòlida dels nadons i la més consumida també per les persones grans amb problemes per mastegar. Diferents generacions i perfils de població gaudeixen dels beneficis del plàtan, "tan ric i ple de vitalitat", com cantava l´ós Baloo.

Originària de zones tropicals com l´Àsia, l´Índia o Malasia, es tracta d´una de les fruites tropicals més completes i entre les més recomanades pels metges i experts en nutrició per les seves nombroses propietats. El plàtan de Canàries es diferència de la banana no només pel seu sabor més dolç i pels seus famosos puntets marrons, sinó per les seves excepcionals qualitats nutricionals tal com destaca el llibre "Plátano de Canarias y salud". Una obra coordinada pel doctor López Farré, professor de la Facultat de Medicina de Madrid, que revela les nombroses virtuts d´aquesta fruita. Prestigiosos professionals de salut analitzen científicament les propietats d´aquesta fruita des del punt de vista de la medicina.

Tot i el seu origen tropical és un producte molt arrelat al nostre territori. Es calcula que al segle v dC es va estendre el cultiu a les zones tropicals del continent africà, i que a les illes Canàries el van introduir els expedicionaris portuguesos durant el segle xv.

Aquesta fruita de gust dolç i perfumat és molt rica en hidrats de carboni, minerals i fibra beneficiosa per a l´intestí. Té un valor calòric relativament elevat (85,2 Kcal per 100 g) però, tot i això, no podem dir que engreixi. Pel seu efecte saciant és, fins i tot, recomanada en les dietes d´aprimament com a complement. Per tant, podem desterrar el mite d´aliment que engreixa.

Per aprofitar-ne al màxim els seus nutrients s´ha de menjar fora dels àpats. Per això és una opció excel·lent per al berenar o l´esmorzar dels infants a l´època calorosa.

El plàtan és una fruita de naturalesa tèrmica molt refredadora, segons la medicina tradicional xinesa. Quan és madur, lubrica els intestins i els pulmons, i s´utilitza per tractar l´estrenyiment i les úlceres. És ideal per incloure´l entre les cinc peces de fruita al dia d´una dieta mediterrània sana i equilibrada perquè és una font natural de potassi, magnesi, fibra i vitamines antioxidants, tres components que resulten beneficiosos en la prevenció de malalties cardiovasculars com la diabetis, el colesterol o la hipertensió. Destaca per aportar aquests minerals:

Potassi. Un mineral que equilibra la pressió arterial i regula l´aigua dins i fora de les cèl·lules. A més, és necessari per a l´activitat muscular normal. Aquest fet el fa especialment interessant per evitar les rampes en les persones esportistes. Com que és ric en potassi, és beneficiós per a les persones que tenen hipertensió arterial o afeccions al cor.

Magnesi. Indicat per al bon funcionament intestinal, nerviós i muscular.

Fòsfor. És el segon mineral més abundant del cos després del calci. Aporta molta energia.

També és una fruita rica en fibra que redueix els nivells de colesterol i millora la sensibilitat de la insulina a la sang.

Per últim, també conté vitamines antioxidants com els carotens, les vitamines del complex beta així com les vitamines C i E.

Tot això fa que contribueixi a millorar el sistema immunitari i que sigui una bona defensa antibacteriana.

Com conservar-lo

Per evitar que la pell es torni negra massa ràpid, és millor conservar-lo fora del frigorífic i deixar que maduri tot sol. És més recomanable comprar-lo una mica verd de manera que vagi madurant a poc a poc a la cuina.

A l´hivern és una de les fruites més resistents mentre que les altes temperatures fan que maduri molt ràpidament. Tenim tendència a llençar-los a les escombraries quan la pell ha ennegrit. Però quan està tou es pot reutilitzar com a ingredient de postres casolanes. Així, es poden fer des d´unes galetes de civada fins a gelats.

El plataner és originari del sud-est asiàtic i es coneix a la franja mediterrània des del 650 dC.

Un consell: compreu-los de cultiu ecològic, com a producte de proximitat i de temporada. I sobretot, si mengem plàtans, el millor és que els comprem de les Canàries. Trobarem la diferència.